Arap Birliği'nden İsrail'e Net İhtar: Irak'a Müdahale Reddi

Arap Birliği, İsrail'in Irak'a Yönelik Müdahalesine Karşı

Arap Birliği Konseyi, Irak'a yönelik herhangi bir İsrail müdahalesini kesin bir dille reddetti. Irak'ın talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan olağanüstü toplantıda, bu hususta önemli kararlar alındı.

Bölgedeki Saldırgan Tutum Reddedildi

Toplantının ardından yapılan açıklamada, İsrail'in Irak'a zarar verme hedefiyle gerçekleştirebileceği tüm girişimlerin kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ayrıca, İsrail'in bölgesel bir savaş çıkarma ihtimaline karşı ciddi uyarılar da yapıldı.

Birleşmiş Milletler'e Yapılan Uyarı

Açıklamada, İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığına 18 Kasım'da gönderdiği mektup hatırlatılarak, savaşın genişletilmesine yönelik gerekçe ve bahanelerin sorgulanması gerektiği ifade edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kararına Destek

Toplantıda ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin 21 Kasım'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararından duyulan memnuniyet dile getirildi. Roma Sözleşmesi'ne taraf olan tüm devletlere, UCM ile işbirliği yapmaları ve mahkeme kararlarını siyasi bir malzeme haline getirmemeleri çağrısı yapıldı.

Irak'tan Gelen Güvenlik Açıklamaları

İsrail basını, 18 Kasım’da Maariv gazetesinde, güvenlik birimlerinin Irak'tan gelen tehditler üzerine hazırlık yaptığını iddia etti. Bu gelişmelerin ışığında, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, resmi haber ajansına verdiği demeçte, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin Başbakan'dan aldığı talimat doğrultusunda, ülke topraklarından kaynaklanan saldırıları engelleme çabalarının sürdüğünü belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.