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Arap Birliği'nden İsrail'e Tepki: Gazze'de Tehcir Planları

Arap Birliği, İsrail'in Gazze'de soykırım ve tehcir politikalarını kınadı, Filistinlilerin yaşadığı zor durumu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 03:33
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 03:33
Arap Birliği'nden İsrail'e Tepki: Gazze'de Tehcir Planları

Arap Birliği: İsrail Tehcir ve Soykırım Uyguluyor

Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü soykırımın, Filistinli halkı yerinden etme amacı taşıdığını duyurdu.

Ahmed Ebu Gayt'ın Açıklamaları

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı basın açıklamasında İsrail ordusunun Cibaliya bölgesi başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarını kınadı. Ebu Gayt, İsrail'in, "dünyanın Lübnan'daki olaylara odaklandığı bir dönemi fırsat bilerek Gazze'deki ağır insanlık suçlarına yeni suçlar eklediğini" ifade etti.

İsrail'in Hedefleri ve Stratejileri

Ebu Gayt, Tel Aviv yönetiminin, Gazze’nin kuzeyini diğer bölgelerden koparmak ve Filistinlileri yerinden etmek için acımasız bir plan izlediğini belirtti. Bunun yanında, gıda ve su gibi temel ihtiyaçları engelleyerek Gazze'deki sivil halkı hedef aldığına dikkat çekti.

Son Durum ve Aldığı Zayiatlar

İsrail ordusunun, 10 gündür Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik kara ve hava saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi. Bu süreçte Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun yoğun şekilde bombalandı. Son verilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 42 bin 227 Filistinli yaşamını yitirdi; bu sayı arasında yaklaşık 17 bini çocuk ve 11 bin 378’i kadın yer alıyor, ayrıca 98 bin 464 kişi de yaralandı.

Altyapıya Verilen Zarar

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları gibi yapılar hedef alınarak, sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edildiği bildiriliyor. Enkaz altında binlerce ölü bulunduğu tahmin ediliyor.

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