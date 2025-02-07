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Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları Trump'ın Gazze Planını Reddetti

12 Arap ülkesinin dışişleri bakanları, Trump'ın Gazze'yi ele geçirme planını uluslararası hukukun ihlali olarak reddetti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:48
Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları Trump'ın Gazze Planını Reddetti

Arap Ülkelerinden Trump’a Tepki

Aralarında Mısır ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu 12 Arap ülkesinin dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını 'açık bir ihlal' olarak değerlendirerek reddetti.

Uluslararası Hukukun İhlali Olarak Değerlendirildi

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdulati, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün, Irak, Cezayir, Tunus, Moritanya ve Sudan’daki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Filistinlilerin topraklarından zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukukun 'açık bir ihlali' ve bölgenin istikrarına yönelik bir 'tehdit' olduğunu ifade etti.

Filistin Hakkındaki Tutumlar Değişmedi

Toplantıda, Filistin meselelerine ilişkin Arap ülkelerinin tutumunun değişmediği vurgulandı. Filistinlilerin haklarına yapılan ihlallerin, bölgedeki güvenliği tehdit ettiği ve barış ile birlikte yaşam fırsatlarını bozduğu belirtildi. Ayrıca, İki devletli çözüm önerisi, kalıcı barış ve istikrar için bir garanti olarak yeniden hatırlatıldı.

Trump’ın Gazze Planı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ni devralacaklarını açıklamıştı. Gazze'nin yıkım alanına dönüştüğünü belirten Trump, buradaki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savunmuştu. Ayrıca, Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneği olmadığını iddia etmişti.

Trump, Gazze'yi Orta Doğu'nun Rivierası haline getirme arzusunu da dile getirmişti.

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