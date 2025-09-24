Arap Ülkeleri: Gazze'deki Soykırım 'Derhal Durdurulsun' Çağrısı

Arap Ülkeleri: Gazze'deki Soykırımın Derhal Durdurulması Çağrısı

Arap ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin açık oturumunda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşık iki yıldır devam eden saldırılarını "derhal durdurulması" çağrısıyla gündeme getirdi. Konuşmalar, Gazze halkının yaşadığı büyük insani krizi ve uluslararası toplumun acil müdahalesi gerekliliğini öne çıkardı.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ın BMGK çağrısı

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri adına yaptığı konuşmada, oturumun Gazze trajedisinin yaklaşık iki yıldır devam ettiği bir dönemde yapıldığını belirtti. Prens Sabah, savunmasız Filistin halkının boğucu ve haksız bir kuşatma, yıkım altında olduğunu ve 60 bini aşkın masum sivilin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Gazze'de yaşananları "soykırım ve etnik temizliğin canlı bir örneği" olarak nitelendiren Sabah, BMGK'ye "Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durdurulması, insani yardıma acilen erişim sağlanması ve sivilleri korumak için sözlerin pratik adımlara dönüştürülmesi" çağrısında bulundu.

Mısır temsilcisinin ateşkes vurgusu

Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Usame Abdulhalik, ülkesinin Gazze'de ateşkes sağlanmasının gerekliliğine inandığını ve bu nedenle İsrail'in birçok provokasyonundan uzak durmaya önem verdiğini söyledi. Abdulhalik, İsrail'in inatçı tutumunun savaşın devamına yol açtığını, Gazze'deki felaket ortamının sona erdirilmesinin ise mutlak bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Filistin temsilcisinden hak ve özgürlük çağrısı

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, yaptığı konuşmada "Filistinliler aşağılık varlıklar değildir. Yaşamı, özgürlüğü ve onuru hak ediyoruz. İsrail'in Gazze'de halkımıza karşı işlediği zulümler hiçbir şekilde haklı gösterilemez." dedi.

Mansur ayrıca, Filistinliler ve İsraillilerin sürekli savaşa mahkûm edilmemesi gerektiğini belirterek: "Soykırım yok, gasp yok, zorla yerinden etme yok, sömürgecilik yok, ilhak yok, işgal yok, Gazze'yi kurtarın, Filistin'i kurtarın, barışı kurtarın." ifadelerini kullandı.

Arap Birliği'nden sert uyarı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze'de yaşananların "vahşet ve barbarlık bakımından eşi benzeri görülmemiş boyutta" olduğunu belirterek, amaçlarının Filistin toplumunu yok etmek ve toprakları yaşanmaz hale getirerek nüfusu göçe zorlamak olduğunu savundu.

Ebu Gayt, bu plana teslim olmanın Konsey'in meşruiyetini zayıflatacağını ve uluslararası barış ile güvenliğin sağlanmasındaki rolünü yitireceğini ifade etti. Ayrıca BMGK'den bu savaşı durdurmak için hem ahlaki hem de pratik bir karar almasının zamanının geldiğini söyleyerek: "Savaşı yarından önce, bugün durduralım ve Gazze'yi yeniden inşa etmeye, çocuklarını hak ettikleri çocukluklarına döndürmeye hemen başlayalım." çağrısında bulundu.

Oturumda konuşan Arap yetkililer, uluslararası toplum ve BMGK'yi Gazze'deki insani krizi durdurmaya yönelik somut adımlar atmaya çağırdı.