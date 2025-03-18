Arap Ülkeleri, İsrail’in Gazze’deki Saldırılarını Kınadı

Arap Ülkeleri, İsrail’in Saldırılarını Kınadı

Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak yeniden saldırıya geçmesini şiddetle kınadı. Bu durumun, bölgede yeni bir gerilim ve istikrarsızlık yaratma riski taşıdığına dair uyarılarda bulunuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "BAE, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve yüzlerce Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırılarını en güçlü ifadelerle kınıyor" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Gazze'deki insani felaketi daha da derinleştiren bu gerilimin sonuçları hakkında uluslararası topluma acil adımlar atma çağrısında bulunuldu.

Mısır’ın Tepkisi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yeniden başlayan saldırıları "en güçlü şekilde" kınadı. Açıklamada, "İsrail saldırıları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının açık bir ihlali" olarak nitelendirildi ve bu eylemlerin bölgenin istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Cezayir’in Duyarlılığı

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Filistinlilere yönelik şiddetli saldırıları kınayarak, İsrail’in uluslararası normları hiçe saydığını belirtti. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, ateşkes anlaşmasına saygı göstermesi için sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıda bulunuldu.

Kuveyt ve Amman Tehdit Algısı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz" dedi. Kuveyt, şu anda devam eden saldırıların, uluslararası yasa ve sözleşmeleri hiçe saymakla kalmayıp, Gazze'deki savunmasız sivilleri hedef aldığına dikkat çekti.

Amman Dışişleri Bakanlığı ise, "Filistin halkına karşı işlenen bu sistematik suçlar, uluslararası normlara açık bir ihlal teşkil ediyor" açıklamasında bulundu. Uluslararası topluma, Gazze'deki saldırılara son vermek ve sivilleri korumak için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Arap Birliği'nden Ses

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze'ye yönelik saldırıları "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, bu durumun uluslararası iradeye meydan okuduğunu ifade etti. Ebu Gayt, "Gazze şu an benzeri görülmemiş bir açlık ve sistematik katliam riskiyle karşı karşıya" diyerek uluslararası toplumun müdahale etmesi çağrısında bulundu.