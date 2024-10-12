Arap Ülkeleri UNIFIL'e Yönelik Saldırıları Kınadı

Arap Ülkelerinden Ortak Tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Mısır ve Ürdün, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin İsrail ordusu tarafından hedef alınmasını kınadı. BAE Dışişleri Bakanlığı, bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti ve bölgedeki barış gücünün Lübnan'daki kritik rolünü vurguladı.

Ateşkes Çağrısı

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in UNIFIL güçlerine yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınayarak her iki tarafa da acil ateşkes çağrısında bulundu. Bakanlık, bu tür saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getirdi.

Mısır ve Ürdün'ün Tepkileri

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun süregelen saldırılarına karşı durduklarını belirtirken, bu durumun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade etti. Ürdün de benzer şekilde, tekrarlayan saldırıların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Katar'dan Uluslararası Soruşturma Talebi

Katar, daha önce gerçekleştirdiği açıklamalarda, saldırıları kınamış ve derhal uluslararası bir soruşturma açılmasını talep etmişti.

Saldırılarda Yaralı Askerler

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail'in bir gözlem kulesine düzenlediği saldırıda iki barış gücü askerinin yaralandığını bildirmişti. Son günlerde yapılan saldırılarda toplamda dört askerin yaralandığı kaydedildi.

BMGK'dan Endişe Dolu Açıklama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "E10" üyeleri de, üzerlerinde yapılan saldırılardan dolayı derin endişe duyduklarını ve derhal ateşkes çağrısında bulunduklarını açıkladı. E10, uluslararası insani hukukun ve BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı gösterilmesi gerektiğini yineledi.