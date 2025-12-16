DOLAR
Araplı’da 15 Gün Önce Çiçek Açan Erik Ağaçları Kar Altında

Yozgat’ın Araplı kasabasında 15 gün önce çiçek açan erik ağaçları, ani kar yağışıyla beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:07
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sonucu yaklaşık 15 gün önce çiçek açan erik ağaçları, aniden bastıran kar altında kaldı.

Ressam Paletini Andıran Görüntüler

Bahar havasına aldanarak çiçeklenen ağaçların kar yağışıyla ortaya çıkan görüntüleri ressam paletinden çıkmış hissi verdi.

Vatandaşların Gözlemleri

15 gün önceki gözlemlerini aktaran Osman Özbek, "Aralık ayında erik çiçek açmış. Bunu gördüğümüzde paylaşalım dedik. Tomurcuk halindeki çiçekler de açacak şekilde" dedi.

Araplı Kasabası sakinlerinden Mustafa Kılıç ise yaklaşık 15 gün önce çiçek açan ağaçları fark ederek kayda aldıklarını söyledi. Kılıç, "Bugün kar yağıyor. Erik ağacının çiçeklerinin dökülmediğini fark ettik. Normalde bu mevsimde erik veya elma ağacının çiçek açtığına fazla rastlanmıyor. İklimlerin ve doğanın dengesi bozulduğu için erik ağacının çiçekleri üzerinde duruyor. Kar yağışı geç geldi. Normalde bu mevsimde tabiatın uyuması lazım. Ama tabiatın bozulduğunun bir örneği de burada" şeklinde konuştu.

