Arçelik ve Beko’dan Gençlere Özel Yüzde 35 Dev İndirim Fırsatı!

Evlilik Hayali Kuran Gençlere Büyük Müjde!

Aile yılı kapsamında gençlere destek sağlayan hükümet, dev indirim programlarını açıklayarak evlilik hayali kuran çiftlere önemli bir fırsat sundu. Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya ve elektronik markaları Arçelik ve Beko, bu kampanyanın tanıtımını gerçekleştirdi.

Aile Bakanlığı ile Arçelik ve Beko Anlaşması Devrede

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile gençlerin ev kurma hayalleri destekleniyor. Yıl sonuna kadar sürecek bu kampanya, gençlerin maddi zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. %35’e varan indirimler ile yeni yuvalarına gerekli ürünlere daha kolay ulaşacaklar.

Her Üründe 5.000 TL İndirim Fırsatı!

Yeni evlenecek çiftler, beyaz eşyadan ankastre ürünlere, televizyonlardan iklimlendirme sistemlerine kadar tam 11 farklı kategorideki Arçelik ve Beko ürünlerinde geçerli olan 5.000 TL indirimden yararlanabilecekler. Buzdolabından çamaşır makinesine, fırından klimaya kadar ihtiyaç duyulan tüm ürünler, bu özel kampanya ile cazip fiyatlarla sunuluyor.

Online Alışverişler de Geçerli!

Kampanya, Arçelik ve Beko’nun online satış kanallarında da geçerli olacak. Gençler, ister mağazalardan ürünleri inceleyerek, ister online platformlardan kolayca sipariş vererek bu indirim fırsatından faydalanma imkanına sahip olacaklar.

E-Devlet ile İndirim Kodunu Alın

Kampanyadan faydalanmak isteyen genç çiftlerin, e-Devlet Kapısı üzerinden temin edecekleri özel indirim kodu ile alışveriş yapmaları yeterli olacaktır.

Arçelik’ten Önemli Açıklama

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, şirketin 70 yıllık köklü geçmişiyle bu kampanyayı desteklemenin önemine vurgu yaptı. Dinçer, "Köklerini bu topraklardan alan bir şirket olarak, Türkiye'nin yarınları için gençleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu kampanya ile gençlerin ihtiyaç duydukları ürünleri erişilebilir hale getirerek, onların yeni başlangıçlarına destek olmak istiyoruz," dedi.