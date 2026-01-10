Ardahan'da 2026 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında, 2026 yılının 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Yatırım ve Proje Raporu

Vali Çiçek, yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla bu toplantının düzenlendiğini ifade etti.

Yatırım izleme raporlarına göre ilimizde 25 kuruluşa ait 243 proje bulunuyor. Bu projelerin toplam proje tutarı 13 milyar 639 milyon 369 bin 637 TL olarak kaydedildi.

Bu projeler için önceki yıllarda 12 milyar 226 milyon 420 bin 572 TL harcama yapıldı. 2025 yılında ayrılan ödenek tutarı 2 milyar 541 milyon 222 bin 533 TL olup, dönem sonuna kadar 1 milyar 128 milyon 273 bin 468 TL harcama gerçekleştirildi. Yapılan harcamaya göre proje genelinde nakdi gerçekleşme oranı % 83 olarak bildirildi.

Proje Durumları ve Sektörel Dağılım

Toplam 243 projeden 159 proje tamamlandı, 46 proje devam ediyor, 6 proje ihale aşamasında, 29 proje başlanamadı ve 3 proje tasfiye edildi.

Sektörel dağılım şu şekilde: 39 tarım, 24 ulaştırma, 32 eğitim, 5 sağlık, 48 enerji, 10 diğer kamu hizmetleri (iktisadi) ve 85 diğer kamu hizmetlerine (sosyal) proje.

Değerlendirme ve Sonuç

Bölge Müdürlükleri ve ilgili kurum yetkilileri, kurum çalışmaları hakkında sunumlar yaptı ve koordinasyonu gerektirecek hususlar aktarıldı.

Toplantı sonunda Vali Çiçek, katılımcılara şu çağrıda bulundu: "2026 yılının 1. Dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısını yapmak üzere toplandığımız bugün sizlerden, ilimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi için ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı göz önünde bulundurularak ihalelerle ilgili yapacağınız çalışmaları tamamlamanızı, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarınızda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılmasını, özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları değerlendirip çözüme yönelik iradeyi göstermenizi istiyor ve yeni yatırım döneminde yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

2026 YILI İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)