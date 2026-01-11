Taksim'de Sağanak ve Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği uyarısının ardından Taksim'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, gök gürültüsü ve şimşeklerle kentin bazı noktalarını olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 00:35
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 01:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak, Taksim başta olmak üzere kent merkezinde etkisini artırdı.

Gök gürültüsü ve şimşekler geceyi aydınlattı

Gün içinde aralıklarla görülen yağmur, gece saatlerinde gök gürültülü ve şimşekli sağanak şeklinde şiddetlendi. Zaman zaman görülen şimşekler, geceyi aydınlatarak etkileyici görüntüler oluşturdu.

İstanbul Valiliği daha önce su baskınları ve kuvvetli yağışa dikkat çekerek uyarı yapmıştı; bu uyarı gece etkisini gösteren yoğun yağışla birlikte önemini korudu.

Sağanak yağış vatandaşları zor durumda bıraktı. Yürümekte güçlük çekenler, açık dükkanlara sığınmak zorunda kaldı; araç sürücüleri de yağışın neden olduğu olumsuz şartlarla karşılaştı.

Hazırlıksız yakalananlar koşarak sığınacak yer ararken, yetkililerin uyarılarına uymanın önemine dikkat çekildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

