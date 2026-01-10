Didim'de Kadın ve Ailelere Danışmanlık ve Üretim Desteği

Didim Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, psikolojik, hukuki ve aile danışmanlığı ile Dikiş Atölyesi eğitimleriyle kadınların üretime ve topluma katılımını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:29
Didim Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlara ve ailelere yönelik psikolojik, hukuki ve aile danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Ayrıca açılan Dikiş Atölyesi ile kadınların üretime katılımı destekleniyor.

Belediye, sosyal belediyecilik anlayışıyla kadınların, çocukların ve ailelerin yaşamın her alanında güçlü bireyler olarak yer almalarını hedefliyor. Müdürlük tarafından yürütülen hizmetlerle toplumsal dayanışmanın artırılması ve halkın sosyal hayata katılımının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde halkımıza psikolojik, aile ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunularak bireylerin karşılaştıkları sorunlara profesyonel destek sağlanıyor. Kadınların ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlanan rehberlik hizmetleriyle çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiriliyor.

Dikiş Atölyesi'nde verilen eğitimlerle kadınlar mesleki becerilerini geliştirerek ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol üstleniyor.

"Didim’de kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmalarla ilgili değerlendirmesinde sosyal belediyeciliğin temelinde insan odaklı hizmet anlayışının yer aldığını vurguladı. Başkan Hatice Gençay; "Didim’de kimsenin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ve eşitliğin hâkim olduğu bir kent anlayışıyla çalışıyoruz. Kadın ve Aile Danışma Merkezimizde sunduğumuz psikolojik, hukuki ve aile danışmanlığı hizmetleriyle halkımızın yanında olurken, Dikiş Atölyemizde verdiğimiz eğitimlerle kadınların üretime katılmasını ve ekonomik olarak güçlenmesini destekliyoruz" dedi.

Toplumsal gelişmenin güçlü kadınlar ve sağlıklı aile yapısıyla mümkün olduğunu ifade eden Başkan Hatice Gençay, "Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olduğu, çocukların güvenle büyüdüğü bir Didim için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü bir Didim’i hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

