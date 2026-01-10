Fransa'da Aile Hekimleri 10 Günlük Grevle Paris'i Doldurdu

5 Ocak tarihinde başlayan ve 10 günlük geniş kapsamlı grev kararı doğrultusunda aile hekimleri, 2026 Sosyal Güvenlik Finansman Yasasında yer alan düzenlemeleri protesto etmek için Paris sokaklarını doldurdu.

Grev çağrısının gerekçesi

Aile hekimleri, 16 Aralık 2025 tarihinde kabul edilen yasa maddelerinin çalışma koşullarını ve mesleki özgürlükleri zedelediğini belirtiyor. Hekimler, yetersiz bütçe, sağlık hizmetlerinde artan ihtiyaçlara rağmen uygulanan kısıtlamalar, hastalık izni reçeteleri üzerindeki denetimlerin artırılması ve devletin bazı tıbbi ücretleri tek taraflı düşürme ihtimali gibi gerekçelerle yasayı kabul edilemez buluyor.

Gösteride taşınan pankartlarda yer alan sloganlardan bazıları şunlardı: "Sağlığınızın geleceği için endişeliyiz" ve "Sağlıkçılara kötü muamele, hastaya kötü muameledir".

Ameliyathaneler ve sağlık hizmeti etkileri

Özel Hastaneler Federasyonu'nun uyarısına göre Paris'te düzenlenen büyük protestonun ardından ameliyathanelerin yüzde 80'ine kadarının kapatılabileceği öngörülüyor. Mevcut hastaların tedavilerinin sürdürüleceği, ancak hayati tehlike taşımayan yeni vakaların kamu hastanelerine yönlendirilebileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Fransa Sağlık Bakanlığı, gelişmeleri "Durum öngörülebilir" sözleriyle nitelendirdi. Sağlık Bakanı Stephanie Rist, yeniden diyalog kurulması ve tazminatlar konusunda müzakerelere başlanacağını, tartışmalara neden olan bazı önlemlerin geri çekildiğini açıkladı. Ancak atılan adımların krizi yatıştırıp yatıştırmayacağı belirsizliğini koruyor.

Sendikalar, destek ve grevin geleceği

Tüm hekim sendikalarının çağrısıyla başlatılan grevin sağlık hizmeti akışını ciddi biçimde yavaşlatması ve muayenehanelerin büyük ölçüde boş kalması bekleniyor. Basında yer alan bir sendika içi ankete göre sendika üyelerinin yüzde 85'i greve gitmenin gerekli olduğunu düşünüyor. Yerleşik doktorlardan tıp öğrencilerine kadar farklı sağlık çalışanı örgütlerinin grev konusunda birleştiği ve grevin süresinin uzama ihtimalinin masada olduğu belirtiliyor.

