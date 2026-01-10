Fransa'da Aile Hekimleri 10 Günlük Grevle Paris'i Doldurdu

Fransa'da aile hekimleri 5 Ocak'ta 10 günlük greve başladı; Paris'te binler 2026 Sosyal Güvenlik Finansman Yasası'nı protesto etti, ameliyathaneler için %80'e varan risk var.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 22:02
Fransa'da Aile Hekimleri 10 Günlük Grevle Paris'i Doldurdu

Fransa'da Aile Hekimleri 10 Günlük Grevle Paris'i Doldurdu

5 Ocak tarihinde başlayan ve 10 günlük geniş kapsamlı grev kararı doğrultusunda aile hekimleri, 2026 Sosyal Güvenlik Finansman Yasasında yer alan düzenlemeleri protesto etmek için Paris sokaklarını doldurdu.

Grev çağrısının gerekçesi

Aile hekimleri, 16 Aralık 2025 tarihinde kabul edilen yasa maddelerinin çalışma koşullarını ve mesleki özgürlükleri zedelediğini belirtiyor. Hekimler, yetersiz bütçe, sağlık hizmetlerinde artan ihtiyaçlara rağmen uygulanan kısıtlamalar, hastalık izni reçeteleri üzerindeki denetimlerin artırılması ve devletin bazı tıbbi ücretleri tek taraflı düşürme ihtimali gibi gerekçelerle yasayı kabul edilemez buluyor.

Gösteride taşınan pankartlarda yer alan sloganlardan bazıları şunlardı: "Sağlığınızın geleceği için endişeliyiz" ve "Sağlıkçılara kötü muamele, hastaya kötü muameledir".

Ameliyathaneler ve sağlık hizmeti etkileri

Özel Hastaneler Federasyonu'nun uyarısına göre Paris'te düzenlenen büyük protestonun ardından ameliyathanelerin yüzde 80'ine kadarının kapatılabileceği öngörülüyor. Mevcut hastaların tedavilerinin sürdürüleceği, ancak hayati tehlike taşımayan yeni vakaların kamu hastanelerine yönlendirilebileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Fransa Sağlık Bakanlığı, gelişmeleri "Durum öngörülebilir" sözleriyle nitelendirdi. Sağlık Bakanı Stephanie Rist, yeniden diyalog kurulması ve tazminatlar konusunda müzakerelere başlanacağını, tartışmalara neden olan bazı önlemlerin geri çekildiğini açıkladı. Ancak atılan adımların krizi yatıştırıp yatıştırmayacağı belirsizliğini koruyor.

Sendikalar, destek ve grevin geleceği

Tüm hekim sendikalarının çağrısıyla başlatılan grevin sağlık hizmeti akışını ciddi biçimde yavaşlatması ve muayenehanelerin büyük ölçüde boş kalması bekleniyor. Basında yer alan bir sendika içi ankete göre sendika üyelerinin yüzde 85'i greve gitmenin gerekli olduğunu düşünüyor. Yerleşik doktorlardan tıp öğrencilerine kadar farklı sağlık çalışanı örgütlerinin grev konusunda birleştiği ve grevin süresinin uzama ihtimalinin masada olduğu belirtiliyor.

PARİS (İHA) - FRANSA'DA 5 OCAK TARİHİNDE 10 GÜNLÜK GENİŞ KAPSAMLI BİR GREV KARARI ALAN AİLE...

PARİS (İHA) - FRANSA'DA 5 OCAK TARİHİNDE 10 GÜNLÜK GENİŞ KAPSAMLI BİR GREV KARARI ALAN AİLE HEKİMLERİ, 2026 SOSYAL GÜVENLİK FİNANSMAN YASASI'NDA YER ALAN DÜZENLEMELERİ PROTESTO ETMEK AMACIYLA PARİS'TE BÜYÜK BİR YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ.

PARİS (İHA) - FRANSA'DA 5 OCAK TARİHİNDE 10 GÜNLÜK GENİŞ KAPSAMLI BİR GREV KARARI ALAN AİLE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Aile Hekimleri 10 Günlük Grevle Paris'i Doldurdu
2
Emine Erdoğan: "Türk Müziğinin Tüm Dalları Varlığımızın Ayrılmaz Parçasıdır"
3
Bursa Şehir Hastanesi Psikoterapi Merkezi Açıldı: Ruh Sağlığında Yeni Dönem
4
Üsküdar Belediyesi'nden gazetecilere basın odası jesti — 10 Ocak
5
Şeyhi Odakır KOSO'da Güven Tazeledi: 'Önümüzdeki Dönem Tecrübe Dönemi'
6
Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Etkinlikleri
7
Mersin’den Sudan’a 6. İyilik Gemisi RO QUEEN Uğurlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları