Ardahan'da 6 Yıl Sonra Kayıp Kadının Cesedi Bulundu, 5 Şüpheli Tutuklandı

Ardahan'da Kayıp Kadın Yeliz Y'nin Cesedi Bulundu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, 6 yıl önce kaybolan 34 yaşındaki Yeliz Y'nin toprağa gömülü cesedi bulundu. Bu gelişme sonrası adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Operasyon ve Gözaltılar

10 Temmuz'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Yeliz Y'nin eski eşi E.Y. ve 2 kardeşi ile birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Tutuklamalar ve Suçlamalar

Tutuklanan şüpheliler arasında Yeliz Y'nin eski eşi E.Y. ve kardeşleri yer almakta. Bu kişiler, “yakın akrabayı tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir Süre Önceki Şiddet İddiaları

2011 yılında E.Y. ile evlenen Yeliz Y, geçirdiği şiddet dolu evliliğin ardından boşanmış ve 2 çocuk sahibi olmuştu. Yeliz Y, 7 Aralık 2019'da çocuklarını görmek için köyüne gitmiş, o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Cesedin Bulunması ve Kazı Çalışmaları

Polisin detaylı çalışmaları neticesinde, Yeliz Y’nin eşi E.Y.'nin onu tabancayla öldürdüğü ve cesedini Kura Nehri kenarına gömdüğü belirlendi. Ayrıca, cinayetin aletlerine de nehrin içinde ulaşıldığı bildirildi. Önceki gün başlatılan kazı çalışmalarında Yeliz Y'nin kaybolduğu gün giydiği kıyafetlerin yanı sıra kemik kalıntıları da bulundu.

Soruşturma Devam Ediyor

Ardahan, İstanbul ve Çanakkale illerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler üzerindeki soruşturma devam ediyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 6 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 çocuk annesi Yeliz Y'nin (34) toprağa gömülü cesedi bulundu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 6 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 çocuk annesi Yeliz Y'nin (34) toprağa gömülü cesedi bulundu.