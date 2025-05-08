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Ardahan'da AFAD Ekipleri Çamurda Mahsur Kalan İneği Kurtardı

Ardahan'da çamurda mahsur kalan inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve yeniden sürüsüne katıldı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 17:48
Ardahan'da AFAD Ekipleri Çamurda Mahsur Kalan İneği Kurtardı

Ardahan'daki İnek Kurtarma Operasyonu

Ardahan'da, çamurda mahsur kalan bir inek, AFAD ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Olay, merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyü merasında meydana geldi.

Çamurda saplandığı fark edilen inek için çevredekiler, 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine hızla intikal eden AFAD ekipleri, hayvanı kurtarmak için seferber oldu.

Ekipler, halat yardımıyla ineği saplandığı çamurdan çıkardılar. Kurtarılan inek, başarılı müdahalenin ardından yeniden sürüsüne katılmayı başardı.

Bu olay, AFAD ekiplerinin hayvan kurtarma konusundaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

Ardahan'da çamurda mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da çamurda mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da çamurda mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da çamurda mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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