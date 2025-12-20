Mıhlama İzdihamı: Süleymanpaşa'da 1 Tonluk Lezzet Kısa Sürede Tükendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nin ilk gününde, Karadenizliler Derneği tarafından hazırlanan yaklaşık 1 ton mıhlama kısa sürede tükendi ve etkinlik alanında zaman zaman izdiham yaşandı.

Uzun kuyruklar ve görsel şölen

Festival kapsamında vatandaşlara sunulan mıhlamayı tatmak isteyenler erken saatlerden itibaren etkinlik alanına akın etti. Kazanlarda karıştırılan mıhlama, ortaya çıkan görüntülerle adeta bir görsel şölene dönüştü. Dağıtım öncesinde oluşan metrelerce kuyruk dikkat çekti; dağıtımın başlamasıyla kalabalık zaman zaman kontrolden çıktı.

İzdiham havadan görüntülendi

Oluşan yoğunluk, dron ile havadan kayıt altına alındı. Havadan çekilen görüntülerde etkinlik alanındaki kalabalık ve uzun kuyruklar net şekilde görüldü. Festivalin ilk günü, yoğun katılım ve renkli görüntülerle hafızalara kazındı.

Organizatörten açıklama

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, etkinliğe ve yaşanan yoğunluğa ilişkin şunları söyledi:

Hamsi ve Mıhlama festivalimizin bugün ikinci günündeyiz. Arkamda görüyorsunuz izdiham oluştu. Bu daha ikinci gün mıhlama dağıtımı. Sağ olsun Süleymanpaşalılar bizlere tevazu gösteriyorlar. Bizi çok memnun ettiler ve çok kalabalık oldu. Mıhlama yetecek mi yetmeyecek mi bunun endişesi içerisindeyiz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. 6 bin kişilik mıhlama hazırladık, 6 bin kişiye ücretsiz mıhlama dağıtacağız. Yarın da 10 bin kişiye ücretsiz hamsi dağıtacağız

