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Ardahan'da Bilim Kafe Etkinliği: Buzağı Ölümleri ve Hayvancılık Eğitimleri

Ardahan'da düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde buzağı ölümlerinin sebepleri ve hayvancılık ile ilgili konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 18:58
Ardahan'da Bilim Kafe Etkinliği: Buzağı Ölümleri ve Hayvancılık Eğitimleri

Ardahan'daki "Bilim Kafe" Etkinliği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen Bilim Kafe buluşmaları, hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Ardahan'da gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin rakımlı yaylada düzenlenen etkinlikte, buzağı ölümlerinin nedenleri üzerine bilgi verildi.

Yükseköğretim Kurulu'nun Etkinliği

Ardahan Üniversitesinden (ARÜ) yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı bu etkinlikler çerçevesinde, Merkez Çamlıçatak köyü yaylasında hayvancılık konusu ele alındı. Eğitimde, Bilim Kafe uygulamalarının temel amacının, üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin toplumla buluşturulması olduğu vurgulandı.

Bilimin herkesin anlayabileceği, sorgulayabileceği ve katkı sunabileceği bir zemine taşınmasının önemine de dikkat çekildi. Katılımcılar, buzağıların sağlığı, beslenme yöntemleri ve hastalıklarının tedavi süreçleri hakkında bilgi edindi.

Pratik Eğitim ve Soru-Cevap

Programda, ARÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemalettin Ayvazoğlu buzağıların doğum sürecinden itibaren karşılaştıkları sağlık sorunlarını detaylandırarak, çiftçilere bilgi aktardı. Etkinlik, ağıllarda verilen uygulamalı eğitim ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen Bilim Kafe buluşmaları...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında, hayvancılığın önemli merkezlerinden Ardahan'da, buzağı ölümlerinin nedenleri konusunda bilgi verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen Bilim Kafe buluşmaları...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında, hayvancılığın önemli merkezlerinden Ardahan'da, buzağı ölümlerinin nedenleri konusunda bilgi verildi.

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