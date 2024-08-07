Ardahan'da Depremzedelere Yeni Konutlar

Ardahan'da Depremden Etkilenenler İçin Konut İnşaatı Başladı

2022 yılında, Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, hasar gören konut ve ahırların yapımına hızlıca başlanıyor.

Vali Hayrettin Çiçek'in İncelemeleri

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, depremin ağır etkilerini hisseden Çullu köyünde yürütülen konut ve ahır inşaatlarını yerinde inceleyerek, projeyle ilgili bilgiler aldı.

Hızla İlerleyen İnşaat Çalışmaları

Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, konut yapımına başlanıldığını ve yer teslim çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. "Hedefimiz; depremzede vatandaşlarımıza en kısa sürede hak ettikleri konutları teslim etmek," dedi.

İnşa Edilecek Konut ve Ahır Sayıları

Vali Çiçek, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla Göle'de yaklaşık 100 yeni konut ve ahır inşa edileceğini belirtti. Çullu köyünde 24 konutun inşaatına başladıklarını ifade etti.

Proje Tamamlanma Hedefi

Vali Çiçek, "Projenin bir kısmının bu yaz tamamlanması hedefleniyor; ancak amacımız 2025 yazında tüm projeyi tamamlayarak, vatandaşlarımıza layık bir yaşam alanı sunmaktır," şeklinde konuştu.

Posof'da da Çalışmalar Başladı

Çiçek, ayrıca Posof ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 22 konut ve ahırın yapım çalışmalarına da başlandığını dile getirdi.

Depremzedelerin Beklentileri

Çullu Köyü Muhtarı Özal Fahrettinoğlu da depremzedelerden biri olarak, en kısa sürede konutlarına kavuşma umudunu dile getirdi.

Ardahan'da, 2022'de merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören konut ve ahırların yapımına başlandı.

Ardahan'da, 2022'de merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören konut ve ahırların yapımına başlandı.

Ardahan'da, 2022'de merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören konut ve ahırların yapımına başlandı.

Ardahan'da, 2022'de merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören konut ve ahırların yapımına başlandı.

Ardahan'da, 2022'de merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören konut ve ahırların yapımına başlandı.