Ardahan'da Dolu ve Sağanak Yağış Yüreklere Korku Saldı

Ardahan'da Dolu ve Sağanak Yağış

Ardahan'ın Posof ilçesinde, Mayıs ayının son günlerinde etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra doluya dönüştü. Bu aniden gelişen hava koşulları, bölge halkını şaşkına çevirdi.

Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu, etrafı beyaza bürüyerek ciddi bir görsel oluşturdu. Ancak bu doğa olayı sadece görsel bir şıklık sunmakla kalmadı; meyve ağaçlarına da zarar vererek tarımsal üretimi tehdit etti.

Yöre halkı, bu beklenmedik hava olayının oluşturduğu olumsuzlukları konuşmaya devam ediyor. Dolu yağışının etkileri, önümüzdeki günlerde daha belirgin hale geleceği düşünülüyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

Ardahan'ın Posof ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.