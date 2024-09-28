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Ardahan'da Dur İhtarı Sonrası Yaralama Olayı: Zanlı Tutuklandı

Zanlı, dur ihtarına uymayıp polise mukavemet göstererek yaraladı, mahkeme kararıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:17
Ardahan'da Dur İhtarı Sonrası Yaralama Olayı: Zanlı Tutuklandı

Ardahan'da Tutuklama Gelişmesi

Ardahan'da, "dur" ihtarına uymadığı için yakalanan bir zanlı, polise mukavemet göstererek yaralanmasına sebep oldu.

Olayın Gelişimi

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaptıkları uygulamalar sırasında farları yanmayan bir otomobili durdurdu. Ekipler, sürücü Ş.C.'nin kimlik kontrolü ve arama talep ettiği anda, sürücü aniden aracıyla hareket etti ve uygulama noktasından kaçmaya başladı.

Kovalamaca ve Sonrası

Kısa sürede gerçekleşen kovalamaca sonrasında, şüpheli İnönü Mahallesi'nde yakalandı. Ancak burada polise mukavemet gösteren Ş.C., bir polis memurunu burnundan yaraladı. Hemen gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararı

Ş.C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından "alkollü araç kullanmak" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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