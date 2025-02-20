Ardahan'da Hasta Annesini Kurtarmaya Giden Ambulans Kara Saplandı

Ardahan'da hasta almaya giden ambulans, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı; İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:24
Ardahan'da Hasta Annesini Kurtarmaya Giden Ambulans Kara Saplandı

Ardahan'da Hasta Almaya Giderken Kara Saplanan Ambulans Kurtarıldı

Ardahan'ın Göle ilçesinde, hasta almaya giderken yolda kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı. Senemoğlu köyünde rahatsızlığı bulunan Hatun Çimen (71) için adrese yönlendirilen ambulans, yoğun kar ve tipi nedeniyle köyün yakınlarında yolda kaldı.

Hemen ardından bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansı kara saplandığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde ambulans kurtarıldı.

Daha sonra sağlık görevlileri, köyden aldıkları hastayı Göle Devlet Hastanesine kaldırdı. Bu olay, zor kış koşullarında sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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