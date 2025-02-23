Ardahan'da Kapanan Köy Yolları İçin Karla Mücadele Başladı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı aksatma etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle kırsal alanlarda yoğunlaşan kar nedeniyle, 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

Tipinin etkisini kaybetmesinin ardından, İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için hızla çalışmalara başladı. Kepçe ve greyder gibi birçok araçla yürütülen karla mücadele, öncelikle merkeze bağlı köylerde yoğunlaştırıldı.

Bunun yanı sıra, Ömerağa ve Aşağı Kurdoğlu köyleri arasındaki yolların açılması da sağlandı. Ardahan'daki köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 13 köy yolunun açılması için çalışmalar başladı.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 13 köy yolunun açılması için çalışmalar başladı.