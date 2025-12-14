DOLAR
Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Sis Etkili Oldu

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde sabah sis etkili oldu; Odunpazarı ve Tepebaşı mahallelerinde görüş azaldı, görüntüler vatandaşların telefonlarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:23
Odunpazarı ve Tepebaşı'nda görüş mesafesi düştü

Bu sabah saatlerinde Eskişehir'in yüksek kesimlerini etkisi altına alan sis, kent genelinde görüntülere yansıdı.

Özellikle Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi ve Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi çevresinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü ve bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabahın erken saatlerinde oluşan görsel zenginlik, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, trafikteki sürücülerin dikkatli ilerlediği gözlendi.

Yetkililer, yoğun sis nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde sürücülerin tedbirli olmalarını ve gerekli durumlarda hızlarını azaltmalarını önerdi.

