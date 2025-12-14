Bursluluk Sınavları: LGS ve Üniversite Sınavı Stresini Azaltıyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki özel okullar, kolejler ve eğitim kampüsleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için bursluluk sınavlarını Ocak ayı itibarıyla başlattı. Veliler bazı sınavların zaman kaybı olduğunu düşünse de, eğitimciler bu sınavların öğrenciler için önemli bir deneyim ve motivasyon kaynağı olduğunu vurguluyor.

Eğitimcilerin görüşü: Gerçek sınav tecrübesi

Altınşehir Okulları Ortaokul Müdürü Derya Erbaş, bursluluk sınavlarının öğrencilerin hem kendilerini test etme hem de sınav stresini yenme imkânı sunduğunu belirtti. Erbaş, "Bursluluk sınavları, başarıları öğrencileri motive etmek ve nitelikli eğitimden yararlanmak adına öğrencilerimize sunduğumuz bir fırsattır." dedi ve soruların titizlikle hazırlandığını ifade etti.

Erbaş, öğrencilerin farklı bir ilçede, farklı okul ve arkadaşlarla sınava girerek gerçek bir sınav deneyimi yaşadıklarını; başarılı olmaları halinde ise kaliteli bir eğitim ortamına erişme fırsatı yakalayacaklarını aktardı. Okullarının bursluluk sınavının 4 Ocak 2026 Pazar günü iki oturum şeklinde uygulanacağını, sabah 11 ve saat 2’de olmak üzere iki oturum gerçekleştirileceğini bildirdi. 4. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm kademedeki öğrenciler sınava katılabilecek ve sorular 1 Ocak 2026 müfredatını içeren kazanımları kapsayacak.

Sınav formatı, süre ve değerlendirme

Altınşehir Okulları Lise Müdürü Tengiz Kuş ise sınav detaylarını paylaştı: Ortaokul grubunda 60 soru ve 75 dakika; lise grubunda ise 80 soru ve 90 dakika uygulanacak. Sonuçlar, sınavı takip eden hafta içinde, muhtemelen hafta içi çarşamba ya da perşembe günü okulun internet sitesinden açıklanacak.

Sınav 500 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve şartnamede belirtilen kurallara göre öğrenciler yüzde 100 eğitim bursuna kadar faydalanabilecek. Kuş, bursluluk sınavlarının öğrencilerin daha kaliteli ve elit bir eğitim ortamına erişimi için önemli olduğunu; belirlenmiş puan aralıklarını karşılayan tüm öğrencilerin yüzde 100 burstan yararlanabileceğini ve bunun için belli bir kontenjan olmadığını vurguladı.

Sonuç

Eğitimciler, bursluluk sınavlarının öğrencilere yalnızca maddi destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda deneyim, motivasyon ve sınav stresini yönetme konusunda da kritik bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

Bursluluk sınavları, öğrencileri LGS ve üniversite sınavı stresini azaltıyor