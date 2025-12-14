DOLAR
Eskişehir'de kurye motosikletten düştü, hastaneye kaldırıldı

Vişnelik'te seyir halindeyken motosikletten düşen kurye yaralandı; 112 çağrıldı, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:25
Kaza Detayları

Eskişehir'de seyir halindeyken motosikletten düşen bir kurye yaralandı. Olay, dün akşam saat 22.20 sıralarında Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, idare ettiği motosikletin hakimiyetini kaybeden kurye yere düştü. Yerden kalkamayan yaralıyı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

