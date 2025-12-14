Eskişehir'de kurye motosikletten düştü, hastaneye kaldırıldı
Kaza Detayları
Eskişehir'de seyir halindeyken motosikletten düşen bir kurye yaralandı. Olay, dün akşam saat 22.20 sıralarında Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, idare ettiği motosikletin hakimiyetini kaybeden kurye yere düştü. Yerden kalkamayan yaralıyı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
ESKİŞEHİR'DE SEYİR HALİNDEYKEN MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK YARALANAN KURYE HASTANEYE KALDIRILDI.