Ardahan'da Karaçay Kanyonu'na Şeytan Kalesi Manzaralı Seyir Terası Açıldı

Çıldır'daki yeni yatırım turizmi canlandıracak

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonunda, tarihi Şeytan Kalesi'nin de izlenebileceği alana yapılan seyir terasının açılışı gerçekleştirildi.

Bölgede tarihin ve doğal güzelliğin buluştuğu Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu, her dönem yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Zamanında savunma amacıyla yapılan ve gizli giriş kapısı bulunan kalenin hakim noktadan izlenmesi amacıyla, yaklaşık 4 ay önce temeli atılan seyir terasının yapımı tamamlandı.

Açılışta konuşan Vali Hayrettin Çiçek, kentin turizm potansiyelini geliştirecek alanlarda çalışma yürüttüklerini söyledi. Çiçek, "Yapımı tamamlanan seyir terası, Şeytan Kalesi ve Karaçay Vadisi'nin turizm değerini arttıracaktır. Güzel bir yatırım oldu." diyerek katkıları olan Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi ve Ardahan eski milletvekili Ensar Öğüt'e teşekkür etti.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise Çıldır'a yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, terasa aynı anda 35 kişinin çıkabileceğini ifade etti.

Açılışa Vali Hayrettin Çiçek de(ortada) katıldı.