Ardahan'da Karla Mücadele: Belediye Kaldırımları Küredi

Belediye ekipleri kaldırımlarda yoğun çalışma yürütüyor

Ardahan’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren kaldırımlardaki karları küredi ve temizleme çalışmalarına başladı.

Uzun süredir güneşli ve sıcak havanın hâkim olduğu Ardahan’da, Aralık ayının ilk günlerinde başlayan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilememesi için ekipleri alarma geçirdi. Belediye ekipleri, yayaların güvenliğini sağlamak üzere kaldırımlarda kür küreme ve temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Beyaz gelinliğini giyen şehirde yürütülen çalışmalar, vatandaşların erişim güvenliğini sağlama ve kent içi trafiğin aksamamasını hedefliyor.

ARDAHAN'DA BELEDİYEDEN KARLA MÜCADELE. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)