Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Kurtkale köyünde gerçekleşti ve akrabalar olan Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay (20) yüzmek maksadıyla suya girdi.

Bir süre sonra yüzücülerden haber alamayan köy sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan aramalar sonucunda, Adil ve Hafiz Akçay'ın boğulduğu, Taha Umut Akçay'ın ise kendi imkanlarıyla sudan çıktığı tespit edildi. Hayatını kaybedenlerden birinin cesedine ulaşıldı, diğerinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Taha Umut Akçay, hayati tehlikesi olmaksızın ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yerinde İncelemeler

Olay sonrası Çıldır Kaymakam Vekili Yunus Emre Fırat, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve AFAD İl Müdürü Selim Polat olay yerinde incelemelerde bulundu. Fırat, AA muhabirine verdiği demeçte, "Üzücü bir olay yaşadık. Öğle saatlerinde jandarmaya, köye düğün için gelenlerin Kura Nehri'ne gittiği ve kendilerinden haber alınamadığı ihbarı düştü." şeklinde bilgilendirme yaptı.

Fırat, olayın ardından ekiplerin hızla yönlendirildiğini belirterek, "3 kişiden biri yüzerek kurtulmuşken, birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kişi için arama işlemleri sürüyor. Ekiplerimiz, yaklaşık 4 kilometrelik alanda çalışmalarını devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Fırat ayrıca, kayıp kişinin bulunması için bölgedeki Kayabey Barajı'nın su akışını durdurduklarını ve Kura Nehri'nin Gürcistan tarafına da haber verildiğini kaydetti.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü. Olayın ardından Çıldır Kaymakam Vekili Yunus Emre Fırat (orta), İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen (sol1) ve AFAD İl Müdürü Selim Polat (sağ1) alanda incelemelerde bulundu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü. Alanda arama çalışmaları sürüyor.