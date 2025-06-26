Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Kura Nehri'nde gerçekleşen üzücü boğulma olayına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Çiçek, "Ölümünü belirlediğimiz iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğerinin de arama çalışmaları sürüyor," dedi.

Olay, Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyünde meydana geldi. Vali Çiçek, burada yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay'ın (20) yüzmek amacıyla Kura Nehri'ne girdiğini ancak iki kişinin boğulduğunu kaydetti.

Çiçek, özellikle boğulan kişinin kimliğini doğruladıklarını ve Hafiz Akçay'ın cesedini bulduklarını belirtti. "Arama çalışmalarına havanın kararmasıyla oluşabilecek riskler nedeniyle kısa bir süreliğine ara verildi," ifadesini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Erzurum AFAD'dan 4, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nden ise 4 dalgıç ekibi görevlendirildi. Bu ekipler, AFAD, JAK ve Çıldır İlçe Jandarma personeliyle birlikte arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü. Olayın ardından Çıldır Kaymakam Vekili Yunus Emre Fırat (orta), İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen (sol1) ve AFAD İl Müdürü Selim Polat (sağ1) alanda incelemelerde bulundu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü. Alanda arama çalışmaları sürüyor.