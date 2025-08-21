Ardahan'da "Mayıs sinekleri" örümceğin ağında yakalandı

Nehrin kıyısında 'ölüm dansı' ve tek tek avlanan sinekler

Ardahan'da bir örümcek, ağında avını yakalarken görüntülendi.

Kentte "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm dansı" başladı.

Sinekler genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başladı; yoğunlaşma başta Ardahan Köprüsü çevresi olmak üzere birçok noktada gözlendi.

Akşam saatlerinde toplanan çok sayıdaki sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Nehrin altından yukarı doğru tarihi Ardahan Köprüsü'ne kanat çırpan sineklerin bazıları buradaki örümcek ağlarına takıldı.

Örümceğin, ağlarına takılan sinekleri tek tek avlaması kameraya yansıdı.