Ardahan’da Nafiye Yıldız Hafızlık Kız Kur’an Kursu Açıldı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Nafiye Yıldız Hafızlık Kız Kur’an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi; tilavet, öğrencilerin gösterileri ve plaket töreni yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:39
Ardahan’da yeni bir hafızlık kız kursu hizmete girdi

Açılış törenine Vali Hayrettin Çiçek katıldı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Nafiye Yıldız Hafızlık Kız Kur’an Kursunun açılış törenine katıldı. Yapılan duaların ardından açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesen Vali Çiçek, kursu resmen hizmete açtı.

Tören programında Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Açılışta konuşma yapan Vali Çiçek, geçtiğimiz günlerde meydana gelen uçak kazalarında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet ve milletimize başsağlığı diledi.

Vali Çiçek konuşmasında dini eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, kursun hayırlı olmasını temenni etti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Kursun yapımına katkı sunan Yıldız ailesi adına hayırsever Fatih Yıldıza plaket takdim edildi.

Törenin ardından Vali Çiçek, kursun sınıflarını gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve projenin önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

