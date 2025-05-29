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Ardahan'da Sel Felaketi: İki Köyde Hasar Meydana Geldi

Ardahan'da meydana gelen sel, iki köyde büyük hasara yol açtı. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 10:11
Ardahan'da Sel Felaketi: İki Köyde Hasar Meydana Geldi

Ardahan'da Sel Felaketi!

Ardahan'da etkili olan sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel, iki köyde büyük hasarlara yol açtı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, gece boyunca devam etti.

Selin Etkilediği Köyler

Selin vurduğu bölgeler arasında Göle ilçesine bağlı Kalecik ve Yeniköy köyleri yer almakta. Bu köylerde birçok ev, ahır ve yol hasar gördü.

Afet Ekiplerinin Çalışmaları Sürüyor

Olayın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye intikal ederek hasar tespit ve onarım çalışmaları başlattı. Tehlikeli durumların ortadan kaldırılması için gereken önlemler hızla alınıyor.

Bu tür olayların önlenmesi ve zararların en aza indirilmesi amacıyla, yerel yönetimlerin ve halkın iş birliği içinde hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Ardahan'da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle 2 köyde hasar oluştu.

Ardahan'da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle 2 köyde hasar oluştu.

Ardahan'da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle 2 köyde hasar oluştu.

Ardahan'da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle 2 köyde hasar oluştu.

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