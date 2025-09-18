Ardahan'da sis ve sağanak: Ilgar dağı ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolu

Ardahan'da sis ve sağanak etkili oldu
Kentte akşama doğru hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde sis ve sağanak etkili olmaya başladı.
Yoğunlaşan sis ve etkilenen güzergâh
Sis özellikle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu'nun Ilgar dağı mevkisinde yoğunlaştı.
Bölgede sisin yanı sıra sağanak yağışlar da etkisini gösterdi. Yetkililer, sisin etkisini artırabileceğini belirterek sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Sisin oluşumu bölgede kaydedildi.
Ardahan'da sis ve sağanak etkili oldu. Sis özellikle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğunlaştı.