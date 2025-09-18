Ardahan'da sis ve sağanak: Ilgar dağı ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolu

Ardahan'da akşam serinliğiyle yüksek kesimlerde yoğun sis ve sağanak etkili oldu; Ilgar dağı mevkii ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda görüş düşüklüğü yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:30
Ardahan'da sis ve sağanak: Ilgar dağı ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolu

Ardahan'da sis ve sağanak etkili oldu

Kentte akşama doğru hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde sis ve sağanak etkili olmaya başladı.

Yoğunlaşan sis ve etkilenen güzergâh

Sis özellikle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu'nun Ilgar dağı mevkisinde yoğunlaştı.

Bölgede sisin yanı sıra sağanak yağışlar da etkisini gösterdi. Yetkililer, sisin etkisini artırabileceğini belirterek sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Sisin oluşumu bölgede kaydedildi.

Ardahan'da sis ve sağanak etkili oldu. Sis özellikle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan...

Ardahan'da sis ve sağanak etkili oldu. Sis özellikle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğunlaştı.

Ardahan'da sis ve sağanak etkili oldu. Sis özellikle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan...

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Gaziemir'de Mobilya Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor
2
Hizbullah Vekili Hasan Fadlallah: İsrail'e Karşı Artık Hiçbir Uluslararası Güvence Yok
3
Sinop Gerze'de 66 Yaşındaki Nurettin Uçar Evinde Ölü Bulundu
4
Macron: İran'a BM yaptırımları 'snapback' ile ay sonunda devreye girecek
5
Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
6
DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola — 48 vaka, 31 can kaybı
7
Gana, ABD'nin Sınır Dışı Ettiği 40 Batı Afrikalıyı Kabul Ediyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)