Ardahan'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ardahan'da kar yağışı sonrası çevre beyaza büründü, yetkililer sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:48
Ardahan'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ardahan'da Kar Yağışı Sonrası Beyaz Bir Manzara

Ardahan, yoğun kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü. Meteoroloji, bu duruma ilişkin önceden yağış uyarısında bulunmuştu.

Yoğun Kar ve Tipi Uyarısı

Kısa süre içerisinde çevreyi etkisi altına alan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Bu durum sürücüleri tehdit ederken, yetkililer de yüksek rakımlardaki kara yollarını kullanacak olanların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tedbirli Olunması Gerekiyor

Sürücüler, özellikle kar ve buzlanma riskine karşı gerekli tedbirleri alarak yola çıkmaları konusunda bilgilendirildi.

Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.

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