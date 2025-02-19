Ardahan'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ardahan'da Kar Yağışı Sonrası Beyaz Bir Manzara
Ardahan, yoğun kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü. Meteoroloji, bu duruma ilişkin önceden yağış uyarısında bulunmuştu.
Yoğun Kar ve Tipi Uyarısı
Kısa süre içerisinde çevreyi etkisi altına alan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Bu durum sürücüleri tehdit ederken, yetkililer de yüksek rakımlardaki kara yollarını kullanacak olanların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Tedbirli Olunması Gerekiyor
Sürücüler, özellikle kar ve buzlanma riskine karşı gerekli tedbirleri alarak yola çıkmaları konusunda bilgilendirildi.
Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.