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Ardahan'da Yoğun Tipi Ulaşımı Aksatıyor

Ardahan'da etkili olan yoğun tipi, ulaşımı olumsuz etkileyerek buzlanmalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 21:11
Ardahan'da Yoğun Tipi Ulaşımı Aksatıyor

Ardahan'da Ulaşım Zorlaşıyor

Ardahan'da etkili olan yoğun tipi, başta ulaşım olmak üzere birçok alanda aksamalara yol açtı. Kentte akşam saatlerinde, yüksek bölgelerde rüzgarın etkisiyle oluşan tipi, sürücüler için ciddi zorluklar oluşturuyor.

Buzlanma Tehlikesi

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlamakta olan Ardahan-Çıldır kara yolunda yaşanan yoğun tipi, buzlanmaya neden oldu. Tipinin etkisinin arttığı Meryem mevkisinde özellikle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sürüş Güvenliğine Dikkat

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı geçişinde, çeşitlilik gösteren buzlanma nedeniyle tırlara geçiş izni verilmiyor. Yetkililer, tipi ile birlikte il genelinde hava koşullarının ilerleyen saatlerde kötüleşeceğini belirtiyor ve sürücülerden tedbirli olmalarını istiyor.

Ardahan'da Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkisini...

Ardahan'da Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkisini attıran tipi buzlanmaya neden oldu.

Ardahan'da Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkisini...

Ardahan'da Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkisini attıran tipi buzlanmaya neden oldu.

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