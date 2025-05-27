Ardahan'daki Menderesler İlkbaharla Canlanıyor

Ardahan'daki Mendereslerde İlkbahar Güzelliği

Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor. Kış mevsiminin uzun sürdüğü bu güzel kentte, havaların ısınması ve karların erimesiyle doğada ilkbahar güzelliği yaşanmaya başladı.

Yeşilin Tonlarıyla Bütünleşme

Göle ilçesinde yer alan Samandöken, Köprülü ve Kızılkilise köyleri, yeşile bürünerek göz alıcı bir manzara oluşturdu. Çiçekler açtı ve doğa, uyanışını kutladı.

Görsel Şölen

Bölgedeki ovalardan geçen menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle görsel bir şölen sunarak ziyaretçilerini büyülüyor. Kentin kırsal kesimlerindeki bu bahar manzaraları, dronla görüntülenerek doğanın güzelliklerini gözler önüne serdi.

Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle güzel manzaralar sundu.

Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle güzel manzaralar sundu.