DOLAR
38,98 0,1%
EURO
44,25 0,43%
ALTIN
4.141,01 1,08%
BITCOIN
4.269.627,65 -0,03%

Ardahan'daki Menderesler İlkbaharla Canlanıyor

Ardahan'daki menderesler, ilkbahar renkleriyle muhteşem manzaralar sunuyor. Kışın ardından doğa canlanıyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:03
Ardahan'daki Menderesler İlkbaharla Canlanıyor

Ardahan'daki Mendereslerde İlkbahar Güzelliği

Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor. Kış mevsiminin uzun sürdüğü bu güzel kentte, havaların ısınması ve karların erimesiyle doğada ilkbahar güzelliği yaşanmaya başladı.

Yeşilin Tonlarıyla Bütünleşme

Göle ilçesinde yer alan Samandöken, Köprülü ve Kızılkilise köyleri, yeşile bürünerek göz alıcı bir manzara oluşturdu. Çiçekler açtı ve doğa, uyanışını kutladı.

Görsel Şölen

Bölgedeki ovalardan geçen menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle görsel bir şölen sunarak ziyaretçilerini büyülüyor. Kentin kırsal kesimlerindeki bu bahar manzaraları, dronla görüntülenerek doğanın güzelliklerini gözler önüne serdi.

Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle...

Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle güzel manzaralar sundu.

Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle...

Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle güzel manzaralar sundu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın'da Karaca Yavrusu Annesiyle Yeniden Buluştu
2
Pekin'de Türk Kahvaltısı Şöleni
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'deki Hac Hizmetlerini İnceledi
4
Trabzon'daki Uçak Kazasında 62 İspanyol Asker Anıldı
5
TİKA'dan Azerbaycanlı Öğrencilere Yeşil Dönüşüm Eğitimi
6
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Gözaltında
7
Başkent'te 'Sözle Yaşayan Miras' Şenliği Düzenlendi

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!