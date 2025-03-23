Ardahan Göle Ovası'ndaki Büyüleyici Menderesler Dronla Görüntülendi

Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler, dronla görüntülenerek kış güzelliklerini gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:04
Ardahan Göle Ovası'ndaki Büyüleyici Menderesler Dronla Görüntülendi

Ardahan'ın Büyüleyici Menderesleri Dronla Görüntülendi

Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler, dron ile yapılan çekimlerle gözler önüne serildi. Göle ilçesi sınırlarında yer alan bu doğal güzellikler, yaz aylarında birçok tarım alanını beslerken, kış aylarında da eşsiz bir manzara sunuyor.

Kışın Farklı Bir Güzellik

Mendereslerin kış mevsimindeki görüntüsü, hafif kar yağışı ve sis ile birleşerek adeta bir tabloyu andırıyor. Özellikle Göle Ovası ve Dereyolu Köyü çevresini zenginleştiren bu menderesler, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

Yoğun kar örtüsü altında, menderesler, bölge halkı ve doğa severler için kışın sunduğu bu büyülü anların tadını çıkarıyor. Dronla çekilen görüntüler, Ardahan'ın kış manzaralarını keşfetmek isteyenler için ideal bir fırsat oluşturuyor.

Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler görüntülendi.

Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler görüntülendi.

Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler görüntülendi.

Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler görüntülendi.

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