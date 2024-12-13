Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Kara Yolları Ulaşıma Kapandı

Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşım Kesildi

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi nedeniyle, Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolları ulaşıma kapatıldı. Yoğun kar yağışı, kenti Karadeniz'e bağlayan güzergahlarda ve Türkgözü Gümrük Kapısı'na açılan yollarda görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.

Olumsuz Hava Koşulları Devam Ediyor

Badar ve Ilgar Dağı mevkilerinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Bu durum, çeşitli ekipler tarafından yapılan denetimler neticesinde tüm araçların geçişine kapatılmasına neden oldu.

Kar Mücadele Çalışmaları Bekleniyor

Yollar üzerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleştirilebilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor. Bu nedenle sürücülerin ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla yollara çıkmamaları öneriliyor.

Damal-Posof-Türkgözü ile Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmiyor.

Damal-Posof-Türkgözü ile Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmiyor.