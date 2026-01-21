Ardahan Üniversitesi'ne Hayvan Hastanesi Onayı: Yapım 2026'da Başlıyor

Ardahan Üniversitesi bünyesinde kurulacak Hayvan Sağlığı ve Araştırma Hastanesi için yapım başlıyor; 2026'da Cumhurbaşkanı onayı alındı, hedef Ardahan'ı hayvancılıkta Türkiye'nin başkenti yapmak.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:59
Ardahan Üniversitesi'ne Hayvan Hastanesi Onayı: Yapım 2026'da Başlıyor

Ardahan Üniversitesi'ne Hayvan Hastanesi Onayı: Yapım 2026'da Başlıyor

Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu: Hedef Ardahan'ı hayvancılıkta Türkiye'nin başkenti yapmak

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Cumhurbaşkanlığı’nca onaylanan ve üniversite bünyesinde kurulması planlanan hayvan hastanesinin yapımına başlanacağını duyurdu.

Kurulacak Ardahan Üniversitesi Hayvan Sağlığı ve Araştırma Hastanesinin, ilin geniş mera varlığı ve hayvancılık potansiyelinin daha etkin değerlendirilebilmesi ile bölgesel kalkınma açısından stratejik önem taşıdığını belirten Emiroğlu, projenin bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

2026 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Hayvan Araştırma ve Uygulama Hastanesi yatırım bütçesine alındı. Ardahan’a hayırlı olsun.

“Bu bölge hayvancılığı için çok önemli ve yapımı tamamlandığında bölge ekonomisine büyük katkı sunacaktır. Başta besi hayvancılığı ve süt hayvancılığı açısından Ardahan Türkiye’nin başkenti olabilir. Ardahan, hayvanların mera olarak, otlak olarak geniş arazilere yayılması bakımından Türkiye’nin büyük oranda hem et hem de süt ve süt ürünleri ihtiyacını karşılaması bakımından bulunmaz bir nimet. Dolayısıyla biz Ardahan olarak değerlendirelim ve üniversite, özel sektör, hayvancılıkla geçinen insanlara destek olalım ki hayvancılık daha fazla gelişsin ve Türkiye’nin yurt dışından ithal ettiği et ithalatı azalsın. Üreticilerimiz daha fazla hayvan yetiştirerek, et ihtiyacı başta olmak üzere süt ve süt ürünleri ihtiyacı Ardahanlı üreticiler tarafından karşılansın ki bunun karşılığında hem Ardahan hem de Türkiye ekonomisine içeride daha fazla güç ve katkı sunsun. Bizim derdimiz budur” dedi.

Emiroğlu, tesisin modern teşhis ve tedavi imkânlarıyla hizmet vereceğini, ilin hayvancılık alanında Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri hâline gelmesi için tüm kurum ve paydaşlarla iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Rektör, projenin özellikle besi ve süt hayvancılığına doğrudan katkı sağlayacağını, üretimin artması ve et ile süt ürünleri ithalatının azalmasının hedeflendiğini belirtti.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZTÜRK EMİROĞLU, CUMHURBAŞKANLIĞI'NCA ONAYLANAN VE ARDAHAN...

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZTÜRK EMİROĞLU, CUMHURBAŞKANLIĞI'NCA ONAYLANAN VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE KURULMASI PLANLANAN HAYVAN HASTANESİNİN YAPIMINA BAŞLANACAĞINI AÇIKLAYARAK, "BU PROJE İLE HEDEF ARDAHAN'I HAYVANCILIKTA TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ YAPMAK" DEDİ.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZTÜRK EMİROĞLU, CUMHURBAŞKANLIĞI'NCA ONAYLANAN VE ARDAHAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Pekdemir: Gençlerde ani ölümlerin yüzde 90’ı genetik
2
Kahramanmaraş Depremzedeleri Köy Konutlarına Yerleşti: 'Babamızın Yapmadığını Devletimiz Yaptı'
3
B-Reçete Sistemi 1 Temmuz’da Manisa’da Zorunlu Oluyor
4
Nazilli'de ADÜ'lü Öğrenciler 41 Projeyle Proje Pazarı'nda
5
Dyt. Hilal Şahin Güneşsu: Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?
6
Ardahan Üniversitesi'ne Hayvan Hastanesi Onayı: Yapım 2026'da Başlıyor
7
Soğuk Hava Kas ve Eklem Ağrılarını Tetikliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları