Ardahan Üniversitesi'ne Hayvan Hastanesi Onayı: Yapım 2026'da Başlıyor

Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu: Hedef Ardahan'ı hayvancılıkta Türkiye'nin başkenti yapmak

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Cumhurbaşkanlığı’nca onaylanan ve üniversite bünyesinde kurulması planlanan hayvan hastanesinin yapımına başlanacağını duyurdu.

Kurulacak Ardahan Üniversitesi Hayvan Sağlığı ve Araştırma Hastanesinin, ilin geniş mera varlığı ve hayvancılık potansiyelinin daha etkin değerlendirilebilmesi ile bölgesel kalkınma açısından stratejik önem taşıdığını belirten Emiroğlu, projenin bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

2026 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Hayvan Araştırma ve Uygulama Hastanesi yatırım bütçesine alındı. Ardahan’a hayırlı olsun.

“Bu bölge hayvancılığı için çok önemli ve yapımı tamamlandığında bölge ekonomisine büyük katkı sunacaktır. Başta besi hayvancılığı ve süt hayvancılığı açısından Ardahan Türkiye’nin başkenti olabilir. Ardahan, hayvanların mera olarak, otlak olarak geniş arazilere yayılması bakımından Türkiye’nin büyük oranda hem et hem de süt ve süt ürünleri ihtiyacını karşılaması bakımından bulunmaz bir nimet. Dolayısıyla biz Ardahan olarak değerlendirelim ve üniversite, özel sektör, hayvancılıkla geçinen insanlara destek olalım ki hayvancılık daha fazla gelişsin ve Türkiye’nin yurt dışından ithal ettiği et ithalatı azalsın. Üreticilerimiz daha fazla hayvan yetiştirerek, et ihtiyacı başta olmak üzere süt ve süt ürünleri ihtiyacı Ardahanlı üreticiler tarafından karşılansın ki bunun karşılığında hem Ardahan hem de Türkiye ekonomisine içeride daha fazla güç ve katkı sunsun. Bizim derdimiz budur” dedi.

Emiroğlu, tesisin modern teşhis ve tedavi imkânlarıyla hizmet vereceğini, ilin hayvancılık alanında Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri hâline gelmesi için tüm kurum ve paydaşlarla iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Rektör, projenin özellikle besi ve süt hayvancılığına doğrudan katkı sağlayacağını, üretimin artması ve et ile süt ürünleri ithalatının azalmasının hedeflendiğini belirtti.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZTÜRK EMİROĞLU, CUMHURBAŞKANLIĞI'NCA ONAYLANAN VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE KURULMASI PLANLANAN HAYVAN HASTANESİNİN YAPIMINA BAŞLANACAĞINI AÇIKLAYARAK, "BU PROJE İLE HEDEF ARDAHAN'I HAYVANCILIKTA TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ YAPMAK" DEDİ.