Sanat Melikgazi Kayseri'ye Yeni Kültür ve Sanat Merkezi Oluyor

Sanat Melikgazi Kayseri'ye yeni kültür ve sanat merkezi kazandırıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi'ndeki eski okulu restore ederek şehre yeni bir kültür merkezi sunduklarını açıkladı. Sanat Melikgazi, görsel sanatlar, güzel sanatlar ve çeşitli atölye çalışmalarıyla Kayseri'nin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek.

Restorasyon, atölyeler ve sergi alanları

Palancıoğlu, Hunat Mahallesi'nde bulunan Nazmi Toker Okulu'nun restore edilerek Sanat Melikgazi haline getirildiğini belirtti. Başkanın ifadeleri şu şekilde: Belediye olarak sosyal ve kültürel çalışmalara büyük önem veriyoruz. Melikgazi’mizi bir yandan fiziki olarak inşa ederken bir yandan da sosyal olarak inşa etmeye gayret ediyoruz. Yine bu kapsamda en gözde sosyal tesislerimizden biri olan Sanat Melikgazi’mizi hizmete kazandırmak üzereyiz.

Proje kapsamında çini, yağlı boya, mozaik ve müzik başta olmak üzere çok sayıda el sanatları eğitimi verilecek. Mekânda sergi salonları, atölyeler ve kafeterya gibi birimler bir arada bulunacak ve sanatseverlere geniş imkanlar sağlayacak.

Park düzenlemesi ve bölgeye katkı

Palancıoğlu, Sanat Melikgazi'nin hemen karşısında bulunan eski Dedeman Okulu alanına yapılan 7 bin metrekarelik parkın da hizmete alındığını söyledi. Başkanın açıklaması: Aynı zamanda tam karşısında bulunan eski Dedeman Okulu’nun yerine şehir merkezine nefes aldıracak 7 bin metrekare büyük bir parkımızı Kayseri’mize kazandırdık. Burası en zevkli ve keyifli vakit geçirilecek parklardan biri oldu.

Park ve sanat merkeziyle Hunat bölgesinin otopark, yeşillik ve kültürel etkinlik açısından zenginleştiğini vurgulayan Palancıoğlu, tesisin 7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap edeceğini, gençlerin ve sanatseverlerin buluşma adresi olacağını belirtti.

Hedef ve temenniler

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak kültür ve sanata verdiğimiz desteğin süreceğini, yenilikçi ve prestijli projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Sanat Melikgazi açıldığı günden itibaren gençlerin başta olmak üzere birçok sanatseverin kültür ve sanatla buluşma adresi olacak. Melikgazi Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kayseri’mize hayırlı olsun

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, BİRBİRİNDEN GÜZEL ETKİNLİKLER VE ATÖLYELER İLE KAYSERİ'YE HİZMET VERECEK OLAN SANAT MELİKGAZİ'NİN ŞEHRE FARKLI BİR VİZYON KATACAĞINI SÖYLEDİ.