Aydıntepe'de Bağımlılıkla Mücadele: Kaymakam Bayram ve Yeşilay Esnafı Bilgilendirdi

Aydıntepe'de Kaymakam Ertuğrul Bayram ile Yeşilay Bayburt heyeti, esnafı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve YEDAM desteğini anlattı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:10
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Ziyaretlerde yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğiyle halkın bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Ziyaret ve Bilgilendirme

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Yeşilay Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan ve Yeşilay personelleri, ilçe esnafını ziyaret ederek Yeşilay’ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaret sırasında Kaymakam Bayram esnafa hayırlı işler dileyerek bağımlılıkların bireysel ve toplumsal etkilerine vurgu yaptı ve farkındalık çalışmalarının önemini anlattı.

Önleyici Faaliyetler ve YEDAM

Arif Akcan ise Yeşilay’ın faaliyetlerini anlatarak, toplum sağlığını tehdit eden tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi konulara yönelik önleyici çalışmalara değindi. Akcan, bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşların Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla ücretsiz destek alabileceklerini hatırlattı.

Ziyaretin sonunda Arif Akcan, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına verdikleri destek için Kaymakam Ertuğrul Bayram'a teşekkür etti.

