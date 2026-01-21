Ağrı ve kırıklara dikkat: Prostat kanseri kemiklere yayılabilir

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş, prostat kanserinin kemiklere yayılma eğilimi gösterebileceğini belirterek, 50 yaşına giren ve ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan erkeklerin uyarılması gerektiğini söyledi.

Araştırma bulguları ve uyarı

Yeni bir araştırma, İngiltere'de prostat kanserinin meme kanserini geride bırakarak en yaygın kanser türü haline geldiğini ve bir yıl içinde erkeklerde bu hastalığa yakalananların sayısında keskin bir artış tespit edildiğini ortaya koydu. Çalışmayı değerlendiren Doç. Dr. Emre Salabaş, prostat kanserinin erkeklerde sık görülen kanserlerden biri olduğunu; her 8 erkekten biri yaşamının bir döneminde prostat kanseri tanısı alabileceğini vurguladı.

Doç. Dr. Salabaş, Türkiye ve dünyada prostat kanseri görülme sıklığının arttığına dikkat çekerek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya genelinde yaklaşık 1,4 milyon yeni prostat kanseri vakası görüldüğünü belirtti. Hastalığın özellikle erken evrelerde çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebildiği uyarısını yaptı.

Prostat kanserinin en sık görülen 10 belirtisi

İdrarda veya menide kan: İdrarda kan görülmesi veya meniyle kan gelmesi uyarıcıdır.

İdrar yapmada sorunlar: Sık idrara çıkma ihtiyacı, idrar akışının yavaş veya zayıf olması gibi değişiklikler dikkat gerektirir.

İdrar tıkanıklığı: İdrarın tamamen geçmemesi veya zorlanma hissi.

İdrar kaçırma: İstem dışı idrar sızıntıları.

Erektil disfonksiyon: Sertleşme güçlüğü gibi cinsel işlev bozuklukları.

Ağrılı boşalma: Boşalma sırasında oluşan ağrı veya rahatsızlık.

Kalça, sırt, kaburga veya diğer bölgelerde ağrı: Özellikle kemik kaynaklı ağrılar uyarıcı olabilir.

Bacaklarda veya ayaklarda güçsüzlük veya uyuşma: Sinir veya metastaz ilişkili yakınmalar.

Tükenmişlik: Sürekli yorgunluk hissi.

İstem dışı kilo kaybı: Nedeni açıklanamayan kilo düşüşleri önemsenmelidir.

Doç. Dr. Salabaş, herhangi bir şikayeti olmayan kişilerde bile PSA tarama testi ile prostat kanseri teşhisi konabileceğini hatırlattı.

Kemik ağrılarını hafife almayın

Doç. Dr. Salabaş, prostat kanserinin kemiklere yayılma eğilimi gösterebildiğini belirterek, "Bu durum; kemik ağrısı, kırıklar ve hareket kabiliyetinde kısıtlanmaya yol açabilir." dedi ve bu tür belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda prostat veya idrar yolu ile ilgili birçok belirtiyin doğrudan prostat kanseriyle ilişkilendirilmeyebileceğini, diğer olası sağlık sorunlarının dışlanmasının önemini de hatırlattı.

Tarama önerileri: Doç. Dr. Emre Salabaş, 50 yaşına giren tüm erkeklerin prostat kanseri taramasından geçmesi gerektiğini; risk faktörleri yüksek olanlarda taramaların 40-45 yaş aralığında başlatılmasının uygun olduğunu söyledi. Aile öyküsü bulunanlar ve BRCA geni gibi genetik yatkınlığa sahip kişilerin risk grubunda olduğunu belirtti.

ÜROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. EMRE SALABAŞ