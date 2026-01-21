ETÜ’de Akademik Bireysel Sağlık Danışmanlığı Başladı

ETÜ Fizyoterapi Bölümü, akademik temelli Bireysel Sağlık Danışmanlığı ile bireyleri sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite konusunda yönlendiriyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmeleri ve fiziksel aktiviteye bilinçli biçimde yönelmelerini desteklemek amacıyla Bireysel Sağlık Danışmanlığı Hizmeti sunmaya başladı.

Akademik temelli yaklaşım

Hizmet, koruyucu ve geliştirici sağlık yaklaşımlarını esas alıyor. Danışmanlık süreci; bireylerin yaşam koşulları, fiziksel aktivite düzeyleri, günlük gereksinimleri ve kişisel hedefleri doğrultusunda yapılandırılıyor. Sunulan önerilerin uygulanması ise danışanların kendi tercih ve sorumluluğunda gerçekleştiriliyor.

Risk değerlendirmesi ve yönlendirme

Danışmanlık sürecinde, tıbbi değerlendirme gerektirebilecek riskli durumlar veya "kırmızı bayrak" olarak değerlendirilen belirti ve semptomların saptanması halinde, bireyler danışmanlık sistemine kabul edilmeden ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Akademik kadro ve görüşme ortamı

Bireysel Sağlık Danışmanlığı Hizmeti, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde görev yapan, alanında doktora derecesine sahip öğretim elemanları tarafından yürütülüyor. Akademisyenler, uzmanlık alanlarına göre bireylere özel değerlendirme ve danışmanlık sağlıyor. Görüşmeler, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki uygun alanlarda veya öğretim elemanlarına tahsis edilen görüşme odalarında gerçekleştiriliyor.

Hizmet kapsamı

Hizmet; nörolojik rehabilitasyondan ortopedik yaklaşımlara, sporcu sağlığı ve performans danışmanlığından pediatrik ve geriatrik rehabilitasyona kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca bel, boyun ve postür sağlığına yönelik beden farkındalığı, doğru duruş ve ergonominin günlük yaşama entegrasyonuna ilişkin rehberlik de sunuluyor.

Rektörün değerlendirmesi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitelerin temel misyonlarından birinin topluma katkı sağlamak olduğuna dikkat çekerek: "Sağlık Bilimleri Fakültemiz bünyesinde yürütülen Bireysel Sağlık Danışmanlığı Hizmeti, üniversitemizin akademik bilgi ve uzmanlığını topluma yansıtan uygulamalardan biridir. Bu hizmet aracılığıyla, bireylerin fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşamla ilgili konularda daha bilinçli tercihler yapmalarına rehberlik edilmesini amaçlıyoruz. Akademisyenlerimizin uzmanlık alanları doğrultusunda sunduğu bu danışmanlıkların, toplumda sağlık farkındalığının güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum".

