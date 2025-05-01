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Ardahanlı Çiftçi Traktörüyle 'Aile Yılı' Yazdı

Ardahan'da Fatih Doğruyol, traktörüyle tarlasına 'Aile Yılı' yazdı ve farkındalık yaratmayı amaçladı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 16:53
Ardahanlı Çiftçi Traktörüyle 'Aile Yılı' Yazdı

Ardahanlı Çiftçi Traktörle 'Aile Yılı' Yazdı

Ardahan'ın Yalnızçam köyünde yaşayan çiftçi Fatih Doğruyol, traktörüyle ekime hazır tarlasına 'Aile Yılı' yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettikten sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kentte farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

'Aile Yılı' Farkındalığı Yaratma Çabası

Çiftçi Doğruyol, bu önemli konuda dikkat çekmek için kendi imkanlarıyla bir çalışma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya ve Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Bekir Tancı da Doğruyol'u ziyaret ederek projesine destek verdiler.

Örnek Bir Uygulama

Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, Doğruyol'un uygulamasını örnek göstererek, "Güçlü aile, güçlü Türkiye yolunda farkındalık yaratan bir çalışma yapmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Farkındalıklarımıza devam edeceğiz" dedi.

Geleceğin Temeli: Aile

Fatih Doğruyol ise, "Ailemizin geleceğini topraktan temin ettiğimiz ve bu yıl 'Aile Yılı' olduğu için farkındalık yaratmak amacıyla kendi tarlamda 'Aile Yılı' yazdım. Aile Yılı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ardahanlı çiftçi Fatih Doğruyol, traktörüyle tarlasına "Aile Yılı" yazdı.

Ardahanlı çiftçi Fatih Doğruyol, traktörüyle tarlasına "Aile Yılı" yazdı.

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