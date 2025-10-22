Arğıkazak Mitolojisi Türkçeye Kazandırıldı — Türk Edebiyatı Vakfı'nda Değerlendirildi

TÜRKSOY'un Türkçeye kazandırdığı Serikbol Kondıbay'ın 'Arğıkazak Mitolojisi' Türk Edebiyatı Vakfı'ndaki toplantıda değerlendirildi; uzmanlar eserin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 00:56

Yayın Tarihi: 22.10.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 00:56
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Türkçeye kazandırılan Kazak yazar Serikbol Kondıbay'ın eseri "Arğıkazak Mitolojisi", Türk Edebiyatı Vakfı'nda düzenlenen toplantıda kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantıda eser ve yazarı üzerine değerlendirmeler yapıldı, eserin Türk dünyası açısından taşıdığı kültürel ve akademik değer vurgulandı.

Toplantıda öne çıkan değerlendirmeler

TÜRKSOY Türk Dili Toplulukları İletişim Dairesi Başkanı Barış Cavid Mövsümlü, Kondıbay'ın Kazak mitolojisi, tarihi, dili ve coğrafyası alanlarında çok önemli çalışmalar yaptığını belirtti. Mövsümlü, Kondıbay'ın genç yaşına sığdırdığı 16 eseri'nin yalnızca Kazak halkının değil, tüm Türk dünyasının kültürel ve entelektüel birikimine katkı sağladığını, kendisini rahmetle andıklarını söyledi.

Mövsümlü ayrıca, "Aktau şehrinin bu yıl Türk dünyasının kültür başkenti olarak seçilmesi"nin ortak tarih ve kültüre dayalı manevi birliği akademik açıdan ele almak için fırsat sunduğunu belirterek, Kondıbay'ın eserinin Türkçeye kazandırılmasının bu bağlamda özellikle önemli olduğuna dikkat çekti.

Mitolojinin toplumsal bilimler açısından önemi

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Devlet Yönetimi Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Balkenje Akberdi, Kondıbay'ın vefatından önce kaleme aldığı önemli makaleye ve eserine değinerek, Kondıbay'ın Kazak halkına bağımsızlık bilincini aşılamak istediğini ifade etti. Akberdi, Kondıbay'ın çalışmasının kaybolan toplumsal şuuru hatırlatmayı amaçladığını söyleyerek, "Bu önemli eserin Türkçe yayınlanması çok önemli. Eser, tarihi bir olan Türklerin mitolojisini ve hikayesini anlatıyor." dedi.

Akberdi, eserde geçen "arğı" kelimesinin "eski" anlamına geldiğini hatırlattı ve mitolojinin edebiyatın devamı olmadığını, aksine toplumsal bilimlerin esası ve temeli olduğunu vurguladı. Kondıbay'ın çalışmasının Türk mitolojisindeki birliğe sahip çıkma çağrısı olduğunu belirtti: "Kondıbay'ın hatırlattığı şerefe sahip çıkmak için elimizden geleni yapmak zorundayız."

Çok disiplinli ve kurucu bir eser

Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aça, "Arğıkazak Mitolojisi"'ni yaklaşık 20 yıl önce okuduğunu belirterek eseri övdü. Aça, böyle kurucu eserleri ancak cesur ve ileri görüşlü kişilerin yazabildiğini söyleyerek Kondıbay'ı "yol açıcı ve gösterici bir deli" olarak nitelendirdi.

Aça, eserin metafizikten etimolojiye, tarihten sosyolojiye kadar birçok disiplinle ilişkili çok yönlü bir çalışma olduğunu, Kondıbay'ın Türkoloji eğitimi olmamasına rağmen kadim Kazak ve Türk düşünce sisteminin mahiyetine ışık tuttuğunu vurguladı. Aça, Kondıbay'ın kadim kültürün ortak kaynağına dönerek bu mirası anlamlandırma çabası içinde olduğunu ifade etti.

Toplantı genel olarak "Arğıkazak Mitolojisi"'nin Türkçeye kazandırılmasının kültürel, akademik ve toplumsal hafıza açısından taşıdığı önemi ortaya koydu. Uzmanlar eserin, ortak Türk kültür mirasının korunması ve anlaşılması açısından bir rehber niteliğinde olduğunu belirtti.

