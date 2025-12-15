DOLAR
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı

MASKİ, Arguvan’da 45 mahallede toplam 114.6 milyon TL tutarında kapsamlı altyapı çalışmalarını tamamladı; içme suyu, kanalizasyon, depo ve sondaj çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:08
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı

Arguvan'da 114.6 milyon TL'lik altyapı yatırımı tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Arguvan ilçesinde yürüttüğü altyapı çalışmalarını başarıyla tamamladı. İlçe genelinde 45 mahallede hayata geçirilen projelerle toplam 114.6 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar

MASKİ Genel Müdürlüğü, 2025 yatırım programı doğrultusunda Arguvan’da şu çalışmaları yürüttü:

49.7 kilometre yeni içme suyu hattı inşa edildi, 4.5 kilometre kanalizasyon hattı tamamlandı.

8 adet yeni içme suyu deposu yapıldı, 13 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi.

33 içme suyu deposunda bakım-onarım çalışmaları yapıldı, 51 deponun temizlik işlemleri tamamlandı.

6 farklı su kaynağında çalışma yürütüldü ve 7 adet fosseptik imalatı hizmete sunuldu.

Arguvan Belediye Başkanı: "Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz"

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, ilçe halkı adına memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi: "Büyükşehir’in çalışmaları açısından en memnun olduğumuz kurum MASKİ’dir. Bunu mecliste de dile getirdim. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Bey ile yaptığımız görüşmelerde de söylemiştim. Özellikle bu sene MASKİ’nin Arguvan’a bakışı, Arguvan’a yaptığı yatırım ve bize gösterdiği ilgi diğer ilçelere göre çok daha fazla. Arguvan’daki su sorununun önemli bir bölümünde ciddi mesafeler kaydettik. Sondajlar özellikle çok kıymetliydi. Bu sondajlar mecburiyetten yapıldı; doğal kaynak sularımız, mevsim şartları ve ülkenin yaşadığı durumlar nedeniyle zaman içinde azaldı. Bu anlamda bize çok büyük destek sağladılar, alt yapı konusunda da öyle. Arguvan’a verdikleri destekten dolayı kendilerine özellikle çok teşekkür ederim."

MASKİ Genel Müdürü: 2026 yatırım programı hazırlanıyor

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, 2025 yılında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Kuraklıkla karşı karşıyayız; kaynaklarımız tükenebilir ve yeni sorunlarla karşılaşabiliriz. Ancak her toplantımızda aynı problemleri konuşmayacağımıza dair söz verdik. Bu toplantımızda, 2025 yılı başında hangi taahhütlerde bulunduysak ve yıl içinde neleri gerçekleştirdiysek bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağız. Eksik kalan çalışmaların planlamasını da paylaşacağız. Verdiğimiz tüm sözler bizim için taahhüttür; teknik bir iptal gerekçesi olmadıkça hepsini yerine getireceğiz. 2026 yılı yatırım programımızı ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’in liderliğinde, sizlerin talepleri ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlıyoruz. Sayın Başkanımız, 2026 Yılı Yatırım Programımızın lansmanını da bizzat gerçekleştirecektir" dedi.

Gerçekleştirilen altyapı yatırımları, Arguvan’ın su ve kanalizasyon altyapısında sürdürülebilir hizmet sunma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

