DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Arhavi'de Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokakları suyla kapladı; su kanalları açıldı, tünel güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:30
Arhavi'de Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Arhavi'de Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak, ilçe merkezinde yaşamı zorlaştırdı. Yağış, aralıklarla devam ederek bazı noktaları suya boğdu.

Su Baskınları ve Müdahale

İlçe merkezinde, özellikle İnönü Bulvarı ve otogar mevkisi başta olmak üzere bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Belediye ekipleri, tıkanan su kanallarını açarak caddelerde biriken suyu tahliye etti.

Su Seviyesi ve Ulaşımda Aksamalar

Yağış sonucu ilçe merkezinden geçen Hacılar Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Heyelan riski dolayısıyla Aşağı Hacılar Mahallesi'nde bulunan tünel, güvenlik gerekçesiyle belediye tarafından trafiğe kapatıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi-Hopa arasındaki kesiminde yolda toplanan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Spor Etkinliği Etkilendi

Arhavi şehir stadında oynanan Artvin Hopaspor-Orduspor 1967 A.Ş. Nesine 3.Lig futbol müsabakası ise sağanak altında güçlükle tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kiev'e En Büyük Hava Saldırısı: Rusya İlk Kez Hükümet Binasını Vurdu
2
Ürdün ve BAE Liderleri İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Planlarını Reddetti
3
Bakan Göktaş'tan Manisa'da 48 Yıllık Bulut Çiftine Ziyaret
4
Bursa'da Gazze'ye Destek: Küresel Sumud Filosu'na Çağrı
5
Brüksel'de On Binler Filistin İçin Yürüdü: 'İsrail'e Kırmızı Çizgi ve Yaptırım' Talebi
6
Vedat Işıkhan Kastamonu'da: 'Küllerimizden Yeniden Doğduk' — STK ve İş İnsanlarıyla İstişare
7
Jefrey Herlings, MXGP Of Türkiye'yi Afyonkarahisar'da Kazandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı