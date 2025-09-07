Arhavi'de Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak, ilçe merkezinde yaşamı zorlaştırdı. Yağış, aralıklarla devam ederek bazı noktaları suya boğdu.

Su Baskınları ve Müdahale

İlçe merkezinde, özellikle İnönü Bulvarı ve otogar mevkisi başta olmak üzere bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Belediye ekipleri, tıkanan su kanallarını açarak caddelerde biriken suyu tahliye etti.

Su Seviyesi ve Ulaşımda Aksamalar

Yağış sonucu ilçe merkezinden geçen Hacılar Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Heyelan riski dolayısıyla Aşağı Hacılar Mahallesi'nde bulunan tünel, güvenlik gerekçesiyle belediye tarafından trafiğe kapatıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi-Hopa arasındaki kesiminde yolda toplanan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Spor Etkinliği Etkilendi

Arhavi şehir stadında oynanan Artvin Hopaspor-Orduspor 1967 A.Ş. Nesine 3.Lig futbol müsabakası ise sağanak altında güçlükle tamamlandı.