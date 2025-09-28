Arıkan: 50+1 İçin İttifak Mecburiyeti Var

Saadet Partisi Genel Başkanı Erzurum'da "Medya Buluşması" programında konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Erzurum'daki Müceldiği Konağı'nda düzenlenen "Medya Buluşmaları" programında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arıkan, ziyaretlerinde yerel basınla bir araya geldiğini ve medyanın önemini yakından bildiğini söyledi.

İktidar hedeflerine ilişkin iddiasını yineleyen Arıkan, "Yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacaklarını" belirtti ve eğitim politikalarına dair şu taahhütte bulundu: "4+4+4 eğitim modeline son vereceğiz." Arıkan, 12 yıllık kesintisiz eğitim sonrasında gençlerin üniversiteye yerleşme süreçlerinde yaşanan sorunları anlatarak, 4+4+4 kesintisiz eğitimi 4+4'e düşüreceklerini ve gençlere meslek kazandırmaya yönelik eğitimler sunacaklarını ifade etti.

Seçim ittifaklarıyla ilgili değerlendirmesinde Arıkan, sistemin gerekliliklerine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Bu sistemde hiçbir siyasi parti 'tek başımıza seçime gireceğiz' diyemez. 50+1'i yakalamak için ittifak mecburiyeti var."

Arıkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 50+1 tartışmalarına da değinerek, bazı kesimlerin sistemin eksiklerine işaret ettiğini, diğerlerinin ise mevcut düzenlemeyle memnun olduğunu belirtti. Arıkan, örnek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüş farklılıklarına atıfta bulundu.

Parti içi değerlendirmelerine de yer veren Arıkan, Saadet Partisi'nin geçmiş dönem performansını eleştirdi: "Eğer Türkiye'de 23 yıllık bir parti hep iktidar olsa da 23 yıldır muhalefet olmayı beceremiyorsa, bizim de dönüp kendimize bakmamız gerekir." Arıkan, 2014, 2018 ve 2023'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin başarısız olduğunu belirterek, 2027 seçimleri için eski yöntemlerin değil yeni uygulamaların gerektiğini vurguladı.

Arıkan sözlerini şöyle sonlandırdı: "İktidar ve muhalefet arasında sıkışmış seçmene bir adres ihtiyacı var. Saadet Partisi bu adresin öncülüğünü yapacak bir parti. Geçmişte biz bunu yaptık."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada), Erzurum'daki Müceldiği Konağı'nda düzenlenen "Medya Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.