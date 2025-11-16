Aristoteles Nilüfer’de: Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan Pancar Deposu’nda Konuştu

Nilüfer Felsefe Buluşmaları, Pancar Deposu

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Nilüfer Felsefe Buluşmaları bu ay da felsefe meraklılarını Pancar Deposu'nda bir araya getirdi. Etkinliğin konuşmacısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan oldu.

Prof. Dr. Erkızan, söyleşide Aristoteles felsefesinin günümüze uzanan izlerini ele aldı ve özellikle dunamis (olma/potansiyel) ile energeia (olma/etkinlik) kavramları üzerine yoğunlaştı. Katılımcılara bu iki temel kavramın insanın varoluşu ve eylemi üzerindeki etkilerini aktardı.

Söyleşide öne çıkan temalar arasında insanın potansiyeli, etik sorumluluk ve iyi yaşam vardı. Prof. Dr. Erkızan, bu bağlamda bireyin potansiyelini nasıl gerçekleştirebileceği, bu süreçte karşılaşacağı etik yükümlülükler ve 'iyi bir yaşam'ın felsefi temelleri üzerine analizlerde bulundu.

Etkinlik, Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan'ın katılımcı sorularını yanıtlamasıyla son buldu; dinleyicilerle gerçekleşen bu bölümde tartışma ve değerlendirmeler yapıldı.

