Aristoteles Nilüfer’de: Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan Pancar Deposu’nda Konuştu

Nilüfer Felsefe Buluşmaları'nda Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan, Aristoteles’in dunamis ve energeia kavramlarıyla insanın potansiyeli ve iyi yaşamı anlattı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:47
Aristoteles Nilüfer’de: Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan Pancar Deposu’nda Konuştu

Aristoteles Nilüfer’de: Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan Pancar Deposu’nda Konuştu

Nilüfer Felsefe Buluşmaları, Pancar Deposu

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Nilüfer Felsefe Buluşmaları bu ay da felsefe meraklılarını Pancar Deposu'nda bir araya getirdi. Etkinliğin konuşmacısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan oldu.

Prof. Dr. Erkızan, söyleşide Aristoteles felsefesinin günümüze uzanan izlerini ele aldı ve özellikle dunamis (olma/potansiyel) ile energeia (olma/etkinlik) kavramları üzerine yoğunlaştı. Katılımcılara bu iki temel kavramın insanın varoluşu ve eylemi üzerindeki etkilerini aktardı.

Söyleşide öne çıkan temalar arasında insanın potansiyeli, etik sorumluluk ve iyi yaşam vardı. Prof. Dr. Erkızan, bu bağlamda bireyin potansiyelini nasıl gerçekleştirebileceği, bu süreçte karşılaşacağı etik yükümlülükler ve 'iyi bir yaşam'ın felsefi temelleri üzerine analizlerde bulundu.

Etkinlik, Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan'ın katılımcı sorularını yanıtlamasıyla son buldu; dinleyicilerle gerçekleşen bu bölümde tartışma ve değerlendirmeler yapıldı.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN PANCAR DEPOSU’NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ NİLÜFER FELSEFE BULUŞMALARI’NIN BU AYKİ...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN PANCAR DEPOSU’NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ NİLÜFER FELSEFE BULUŞMALARI’NIN BU AYKİ KONUĞU PRF. DR. HATİCE NUR BEYAZ ERKIZAN OLDU. ERKIZAN, ARİSTOTELES’İN "DUNAMİS" VE "ENERGEİA" KAVRAMLARI ÜZERİNDEN İNSANIN POTANSİYELİNİ VE İYİ YAŞAMI ANLATTI.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN PANCAR DEPOSU’NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ NİLÜFER FELSEFE BULUŞMALARI’NIN BU AYKİ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 14 Yabancı Kadın Gözlem Altına Alındı
2
İskenderun'da 12 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan A.Ü. Yakalandı
3
59 Yıl 9 Ay 21 Gün Hapis Cezasıyla Aranan B.K. İstanbul’da Yakalandı
4
Sivas'ta Kayıp 80 Yaşındaki Medet Uzun Demiryolu Yakınında Ölü Bulundu
5
Ayakkabıların içinden milyonluk altın çıktı
6
Bayrampaşa'da pompalı tüfek dehşeti: 1'i polis, 4 kişi yaralandı
7
Şuhut'ta Cumartesi Pazar Duası Geleneği Sürüyor

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?