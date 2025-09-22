Arizona'da Charlie Kirk İçin Anma: Trump Gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası Vereceğini Açıkladı

Glendale'de geniş katılımlı tören, siyasi isimlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti

Suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk için Arizona'nın Glendale kentinde geniş katılımlı bir anma töreni düzenlendi. Törene, aralarında ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere yaklaşık 100 bine yakın kişi katıldı.

Törende konuşan Başkan Trump, Kirk’ü “Amerika'nın özgürlüğü için mücadele eden bir şehit” olarak niteledi ve konuşmasında, "Bugün burada bulunan herkes adına konuştuğumu biliyorum. Hiçbirimiz Charlie'yi asla unutmayacağız. Tarih de unutmayacak." ifadelerini kullandı. Trump, Kirk’ün bu mücadelede "büyük bir faktör" olduğunu söyledi.

Trump konuşmasında ayrıca Kirk’ün karakterine değinerek, onun "asil bir ruh" ve "büyük bir amaç" taşıdığını, rakiplerinden nefret etmediğini belirtti. Konuşmada yer alan bir diğer çarpıcı ifade ise, "Charlie'yle bu noktada aynı fikirde değildim. Rakibimden nefret ediyorum ve onlar için en iyisini istemiyorum. Üzgünüm." sözleri oldu.

Başkan Trump, törende Kirk’e gıyaben ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı vereceğini açıkladı. Törene ayrıca Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Trump’ın kabinesinden üst düzey isimler de katıldı.

Charlie Kirk, 10 Eylül tarihinde Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış; "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmış ve daha sonra hakkında idam cezası talep edilmişti.

Tören ve yapılan açıklamalar, hem destekçileri arasında büyük yankı uyandırdı hem de ülke gündeminde geniş yer buldu.