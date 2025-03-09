Arjantin'de Sel Faciası: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Arjantin'in Bahia Blanca kentindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e ulaştı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 06:06
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 06:06
Arjantin'de Sel Faciası: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Arjantin'de Şiddetli Yağışlar Sonrası Hayat Kaybı 13'e Ulaştı

Arjantin'in Bahia Blanca şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar, büyük felakete yol açtı. Son açıklamalara göre, sel olayları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Buenos Aires eyalet polisinin yaptığı açıklamada, selin vurduğu Bahia Blanca'da can kaybının arttığı belirtilerek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Bölgedeki evler ve iş yerleri su altında kalırken, elektriklerin hala kesik olduğu ve suların çekilmesi için beklemenin sürdüğü bilgisi verildi.

Yetkililer İnceleme Yapıyor

Sel felaketi sonrası bölgeyi ziyaret eden Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ve Savunma Bakanı Luis Petri, durumu yerinde inceledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bahia Blanca'da tahliye edilenlerin sayısı 900'ün üzerinde.

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